Ingressos para desfiles no Sambódromo do Anhembi estão quase esgotados

Com a proximidade dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, foliões que quiserem acompanhar de perto a festa carnavalesca, devem se apressar, já que os ingressos para o Carnaval 2020 no Sambódromo do Anhembi estão se esgotando.

Para adquirir os ingressos é necessário ir até a bilheteria do Anhembi, que fica na Avenida Olavo Fontoura, 1209, no bairro de Santana, zona Norte.

É preciso ainda ter em mãos o RG e CPF na hora da compra, porque os ingressos são nominais. O pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de débito ou cartão de crédito. O horário de funcionamento da bilheteria é das 12h às 20h, de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, a bilheteria fica aberta das 10h às 18h.

De acordo com informações da Liga das Escolas de Samba de São Paulo e da SPTuris, para os desfiles das escolas de samba de sexta-feira, primeira noite do grupo Especial, a arquibancada, mesas e cadeiras de pista do setor C e a mesa de pista do setor G estão esgotadas. As agremiações que passam pela avenida no primeiro dia do Carnaval SP 2020 são: Barroca Zona Sul, Tom Maior, Dragões da Real, Mancha Verde, Acadêmicos do Tatuapé, Império de Casa Verde e X-9 Paulistana.

Para os desfiles das escolas de samba de sábado, 22 de fevereiro, segunda noite do grupo Especial, estão esgotados os ingressos para as arquibancadas dos setores A, B, C, E, F e H. Mesas e cadeiras de pista estão esgotadas para todos os setores. Desfilam no segundo dia do Carnaval SP 2020: Pérola Negra, Colorado do Brás, Gaviões da Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Unidos de Vila Maria e Rosas de Ouro.

A arquibancada do setor C e as cadeiras de pista do setor B estão esgotadas para o domingo, 23 de fevereiro, noite de desfiles das escolas de samba do grupo de Acesso. Passam pelo sambódromo do Anhembi: Independente Tricolor, Estrela do Terceiro Milênio, Nenê de Vila Matilde, Leandro de Itaquera, Mocidade Unida da Mooca, Acadêmicos do Tucuruvi, Camisa Verde e Branco e Vai-Vai.

Para a segunda-feira, 24 de fevereiro, noite dos desfiles das escolas de samba que estão no grupo de Acesso II, ainda há ingressos disponíveis para todos os setores. Desfilam nesta noite: Flor de Vila Dalila, 1ª da Cidade Líder, Unidos de Santa Bárbara, Amizade Zona Leste, Camisa 12, Uirapuru da Mooca, Torcida Jovem, Unidos do Peruche, Morro da Casa Verde, Tradição Albertinense, Imperador do Ipiranga e Dom Bosco de Itaquera.