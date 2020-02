Ministro do Turismo vistoria obras no Sambódromo

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vistoriaram, hoje (11), as obras no Sambódromo. “Foram mais de R$ 8 milhões empregados aqui, e isso garante a todas as pessoas que virão para as festividades um conforto muito maior. E há a questão da segurança também, porque nós duplicamos as vias de escape. O Sambódromo está hoje muito mais iluminado, muito mais seguro, muito mais confortável”, disse Crivella.

A obra foi realizada em 40 dias, e incluiu reforma e pintura de 36 mil metros quadrados de arquibancadas, a troca de 89 quadros elétricos e de 500 refletores e a melhoria na sinalização de incêndio e pânico. É a primeira vez que a Passarela do Samba passa por uma intervenção desse porte, atendendo a exigências do Corpo de Bombeiros e do Ministério Público.

Esta foi a segunda vez que o ministro do Turismo visitou o Sambódromo. A primeira foi em 13 de dezembro de 2019, quando ele garantiu os recursos para as obras. “É um prazer retornar ao Sambódromo. Estive aqui logo no início das obras”, lembrou Marcelo Antônio, acrescentando que “tem preocupação que o carnaval no Sambódromo seja confortável e seguro para os frequentadores”.

Desfiles

Ao longo de seis dias, moradores da cidade e turistas nacionais e estrangeiros assistirão aos desfiles de 43 agremiações, somando as escolas de samba do Grupo Especial, da Série A e das Escolas Mirins.

“É um Sambódromo com segurança, para que a população possa curtir esse momento ímpar, que é o carnaval no Rio de Janeiro. É o governo federal, em parceria com a prefeitura, entregando uma obra muito rápida, eficiente e muito bem-feita, pelo que eu vi aqui. O povo do Rio de Janeiro ganha com essa reforma ampla, que nunca teve na história do Sambódromo”, ressaltou o ministro do Turismo.

Está previsto para sexta-feira (14) uma vistoria do Corpo dos Bombeiros nas obras do Sambódromo.