Pré-carnaval no Rio reúne quase um milhão de foliões

Com dezenas de desfiles oficiais de blocos de rua nesse fim de semana, o pré-carnaval do Rio de Janeiro registrou a participação de quase um milhão de foliões. De acordo com a Riotur, entre quinta-feira (13) e domingo (16), 936.050 pessoas aproveitaram a folia na cidade, quase o dobro do registrado no fim de semana anterior ao carnaval do ano passado, quando foram contabilizados 500 mil foliões.

O evento que arrastou mais foliões foi o Bloco da Preta, comandado pela cantora Preta Gil levou 320 mil foliões à Rua Primeiro de Março, no centro, na manhã de ontem. Outros destaques do domingo foram o Escravos da Mauá, Fogo e Paixão e Cordão do Boitatá, todos no centro, além do Suvaco de Cristo, Gigantes da Lira e Amigos da Onça, na zona sul. Só no domingo, foram 36 blocos oficiais, entre ensaios e desfiles.

No sábado, a folia começou cedo no centro, com o bloco Céu na Terra em Santa Teresa, mas os campeões de público foram o Simpatia é Quase Amor, que reuniu 150 mil pessoas pela tarde em Ipanema, e o Chora Me Liga, com 110 mil pessoas pela manhã no centro. Ao todo, foram 58 blocos oficiais no sábado, entre eles o Bloco da Ansiedade, o Carmelitas, Chá da Alice e o Afoxé Omo Ifá.

A Comlurb recolheu 34,4 toneladas de resíduos depois da passagem dos blocos. As equipes do Lixo Zero multaram 109 pessoas, sendo 82 por urinar em vias públicas, no valor de R$ R$ 607,54, e 27 pelo descarte de lixo fora dos contêineres em R$ 221,75.

Matéria alterada às 12h9 para atualizar dados.