Rio tem previsão de chuva isolada e ressaca no Carnaval

Devido às chuvas fortes da noite de ontem (21), o Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 20h50, retornando ao estágio de mobilização às 08h30 de hoje (22). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura (COR), além da chuva, os eventos de carnaval e o desfile da Série A na Sapucaí levaram ao estágio de atenção.

Na comunidade da Rocinha, na zona sul, o acumulado de chuva chegou a 46 milímetros (mm) em uma hora, o que levou ao acionamento de sete sirenes. Os equipamentos foram desligados às 23h36. O Jardim Botânico registrou 36,4mm de chuva e no Vidigal choveu 27,6mm entre 20h e 21h, ambos também na zona sul.

O COR registrou 12 ocorrências de bolsões de água, todos já drenados, entre eles na Avenida Presidente Vargas, na altura da Cidade Nova; na Avenida Armando Lombardi, na altura do Barra Point; na Avenida Epitácio Pessoa, na altura da Rua Maria Quitéria; e na Rua Benedito Hipólito, na altura da Rua Carmo Neto.

A queda de uma árvore na Lagoa interditou agora de manhã duas faixas da Avenida Epitácio Pessoa, sentido Túnel Rebouças.

Previsão do tempo

De acordo com o Alerta Rio, o tempo permanece instável hoje, devido à passagem de uma frente fria pela cidade, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer hora do dia. Há possibilidade de ventos moderados a fortes, entre 50 quilômetros por hora (km/h) e 76 km/h, com maior intensidade no período da tarde. Após uma semana de intenso calor, as temperaturas caíram e devem ficar entre 19°C e 28°C.

A Marinha emitiu um aviso de ressaca que inclui o município do Rio de Janeiro, entre às 21h de hoje e às 9h de segunda-feira (24), com ondas que podem chegar a 2,5 metros.

Carnaval

A chuva não espantou os foliões, que circulam pela cidade atrás dos blocos. Agora pela manhã, arrastam multidões o Bola Preta, na Avenida Presidente Antônio Carlos, e o Multibloco, na Rua Henrique Valadares, ambos no Centro, e o Amigos da Onça, no Aterro do Flamengo, na zona sul. Estão previstos para hoje um total de 60 blocos de rua.

Após 15 minutos de atraso por causa da chuva, o desfile da Série A do carnaval carioca na Sapucaí também transcorreu sem problemas. Os desfiles de hoje começam às 22h30, com previsão de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada isolada e temperatura estável.

O metrô funciona em esquema especial de carnaval, circulando 24 horas até meia noite de terça-feira (25). As estações Catete e Presidente Varas ficarão fechadas no período, assim como algumas saídas de estações próximas a megablocos, como Cinelândia e Carioca. O Metrô Rio recomenda que se compre os cartões de passagem com antecedência, pois algumas estações não terão bilheterias abertas. Na Carioca, Glória e General Osório foram montadas estruturas externas para a venda de bilhetes.