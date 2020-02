Rodovias paulistas apresentam tráfego intenso nesta quarta-feira

A maioria das rodovias de São Paulo apresentavam tráfego intenso por volta do meio dia desta quarta-feira (26), na volta do feriado de carnaval.

Na Rodovia Regis Bitencourt (BR-116/SP) o fluxo segue lento na pista sentido São Paulo entre o km 289 (Itapecerica da Serra) e o km 280 (Embu das Artes), devido ao grande número de veículos no trecho.

Por volta das 12h, o tráfego estava congestionado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que conecta a capital paulista ao interior do estado. A previsão de picos é das 10h às 18h.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital ao litoral, o tráfego era normal, mas com alguns pontos de congestionamento nos quilômetros 61 e 53, da Rodovia dos Imigrantes (SP 160), sentido SP; também nos quilômetros 55 e 49 da Rodovia Anchieta (SP 150). Há também pontos de lentidão nos quilômetros 250 e 248 (sentido SP) e quilômetros 5 a 1 (sentido SP) da Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 248); quilômetros 272 a 274 (Praia Grande/Litoral Sul) e quilômetros 279 a 274 (sentido SP) da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

Todos os pontos de lentidão e congestionamento são por excesso de veículos.

No Sistema Castello-Raposo, o fluxo era normal às 12h no sentido interior. Já no sentido capital, o fluxo se encontrava lento no fim da manhã.

O tráfego de veículos também permanece normal, apenas com um ponto de lentidão do km 24 ao 18, sentido SP, da Ayrton Senna.

Capital

A Companhia Estadual de Trânsito (CET) está com a Operação Retorno na tarde desta quarta-feira (26), com o monitoramento do fluxo de veículos na região dos principais acessos às rodovias, nas vias Marginal Tietê; Marginal Pinheiros; Avenida dos Bandeirantes; Avenida Presidente Tancredo Neves; Avenida das Juntas Provisórias; Rodovia Anchieta; Avenida Professor Luís Inácio Anhaia Melo; Avenida Salim Farah Maluf; Avenida Professor Abraão de Morais; Avenida Professor Francisco Morato; Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Avenida Jacu-Pêssego.

O rodízio de veículos está suspenso.

Aeroportos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, houve dois cancelamentos até as 12h e cinco dos 173 voos que chegaram do terminal tiveram atrasos, ou seja, com espera superior a 30 minutos. Entre as partidas, seis dos 154 voos atrasaram.

No Aeroporto de Congonhas, foram seis atrasos e um cancelado entre os 105 voos previstos para sair ou chegar no terminal até as 12h.