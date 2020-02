São Paulo terá hoje desfile das principais escolas de samba

As principais escolas de samba do carnaval de São Paulo voltam a desfilar hoje (29), a partir das 22h, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

A Águia de Ouro, campeã do Grupo Especial, será a última a desfilar, às 4h20 da madrugada. Este foi o primeiro título da agremiação, que foi a quinta a entrar no Sambódromo na madrugada de sábado (22) para domingo de carnaval, com o samba-enredo abordando a sabedoria e título de “O poder do saber. Se saber é poder… quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

Os desfiles das campeãs serão abertos com uma apresentação da escola Morro da Casa Verde, campeã do Grupo de Acesso II, e também contarão com desfiles das duas principais agremiações – com melhor colocação - no Grupo de Acesso I, Vai-Vai e Acadêmicos do Tucuruvi. Em seguida, desfilam as cinco melhores colocadas no Grupo Especial, Águia de Ouro, Mancha Verde, Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé e Vila Maria.

Programação dos desfiles

22h - Morro da Casa Verde

22h40 - Acadêmicos do Tucuruvi

23h30 – Vai-Vai

00h20 - Vila Maria

01h20 - Acadêmicos do Tatuapé

02h20 - Mocidade Alegre

03h20 - Mancha Verde

04h20 - Águia de Ouro