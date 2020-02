Secretaria de Turismo do Rio participa de feira na Colômbia

A Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur) participará, no período de 26 a 28 deste mês, da feira de turismo da Colômbia Anato, que acontecerá em Bogotá, para promover os destinos do Rio de Janeiro na América Latina. No ano passado, a feira reuniu mais de 30 mil profissionais do setor de 36 países com 3.528 expositores.

O secretário de Turismo, Otavio Leite, disse que a Anato é uma das maiores feiras do mercado sul-americano e abre possibilidade de aumentar o fluxo de turistas daquele país e, por extensão, da América Latina, para o estado do Rio de Janeiro.

Otavio Leite disse à Agência Brasil que o primeiro passo para que o fluxo de turistas para o Rio de Janeiro aumente é “estar presente em um certame que congrega todo o turismo emissivo colombiano e, também, tem a participação de outros países da América do Sul”. Acrescentou que vários profissionais do turismo receptivo da Setur estarão na Anato para tratar diretamente da formação de novos negócios e pacotes.

Otavio Leite disse que é a primeira vez que o Rio de Janeiro participa da feira. “É a primeira vez que acontece. Estamos, na verdade, reposicionando o Rio de Janeiro no mercado internacional”.

De acordo com dados da Setur, a América Latina é um mercado importante para o Rio de Janeiro. Embora a Argentina e o Chile se destaquem em número de turistas que visitam o estado, a Colômbia aparece em terceiro lugar, quando são contabilizados somente os visitantes da América Latina.

Regiões turísticas

No estande da Setur-RJ serão distribuídos kits com apresentação de 12 regiões turísticas fluminenses e informações sobre cada cidade. Um mapa vai mostrar a distância entre cada um desses municípios e a capital.

Segundo o secretário, a feira oferece oportunidade de posicionamento de marca, promoção de novos produtos e estabelecimento de relações com os maiores agentes de turismo da Colômbia e do mercado sul-americano como um todo.

A Anato é organizada pela Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo e será realizada no Centro Internacional de Negócios de Bogotá.