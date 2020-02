SP: terça de Carnaval tem desfile de blocos como o Galo da Madrugada

A terça-feira (25) de Carnaval em São Paulo começou às 9h com o Bloco Galo da Madrugada, um dos mais famosos blocos de carnaval do mundo chegou à capital paulista pela primeira vez. O Galo, que arrasta multidões no carnaval de Recife, promete levar uma legião de foliões para o Parque do Ibirapuera com a folia até as 15h.

Às 10h, o bloco Bike System desfile no bairro Santa Cecília. O coletivo de diversão urbana garante entretenimento com bicicletas equipadas com sistema de som. O roteiro segue na Alameda Barros, Rua Barão de Tatuí, Rua Jaguaribe, Rua Martim Francisco com dispersão na Martim Francisco, esquina com Alameda Barros.

Também com início às 10h, o Pioneiros do Samba Reggae vai animar todo mundo com o melhor dos dois ritmos até as 15h. O roteiro começa pela Praça Ouvidor Pacheco e Silva, segue pela R. José Bonifácio, R. Quintino Bocaiuva, R. Direita, R. São Bento e termina no Largo do Café.

E se você não vai até a Bahia, a Bahia vem para São Paulo. O Baile da Massa Real, criado pelo cantor e compositor Pietro Leal, propõe o encontro de culturas, energias, dança, música e sotaques baianos. No Carnaval, o baile marca presença com o Bloco da Massa Real, às 10h, no centro. Roteiro: Av. São João, Avenida Ipiranga, Praça da República, Av. São Luís, Rua Cel. Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo com dispersão: Shopping Light.

Veja a programação completa no site da prefeitura.