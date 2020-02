Suspeito de chefiar quadrilha de roubo de carretas é preso no ES

Um homem apontado como chefe de uma quadrilha especializada em roubos de carretas na Região Sudeste foi preso no bairro de São Francisco, em Cariacica (ES). A prisão foi uma ação conjunta de policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) da Secretaria de Polícia Civil do Rio de Janeiro com agentes da Divisão Patrimonial da Polícia Civil do Espírito Santo.

Conforme a Polícia Civil do Rio, além de integrante de uma quadrilha que realiza roubos de carretas em rodovias do Sudeste, o suspeito tem contra ele 13 mandados de prisão expedidos nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. “O grupo visava roubar cargas de alto valor, e, na maioria das vezes, sequestrava os motoristas dos caminhões”, informou por nota sobre a prisão, acontecida ontem (8) e divulgada hoje (9).

De acordo com informações dos policiais envolvidos na operação, a localização do criminoso, que não teve o nome revelado, foi resultado de intenso trabalho de inteligência, com a integração de dados das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.