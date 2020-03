Naufrágio mata três no sul do Amapá

Três pessoas morreram em decorrência do naufrágio de uma embarcação, na madrugada deste sábado (29), nas proximidades da Boca do Jari, região sul do Amapá. De acordo com a Capitania dos Portos, 45 pessoas foram resgatadas com vida. A embarcação Anna Karoline III havia deixado Porto do Grego, no município de Santana, com destino a Santarém, no Pará.

De acordo com o governo do Amapá, duas aeronaves do Grupo Tático Aerotransportado (um helicóptero e um avião Cessna) foram enviadas ao local para auxiliar no socorro. Uma base será montada nas proximidades para dar auxílio às vítimas.

Por meio de nota, a Capitania dos Portos informou que, segundo o comandante da embarcação, passageiros caíram na água após um vento forte e foram resgatados por uma balsa que passava no local.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a Capitania dos Portos enviou imediatamente uma equipe de busca e salvamento para o local do naufrágio a fim de realizar buscas aos desaparecidos. Um inquérito foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.