Confira como foram as comemorações da entrada do Ano-Novo de 2018 pelo mundo

Devido à diferença de fuso horário, o Ano-Novo começou com quase um dia de antecedência do outro lado do mundo, em relação ao Brasil. Em Sydney, na Austrália, as comemorações para a chegada de 2018 tiveram fogos de artifício no porto da cidade mais populosa do país e do continente da Oceania.

Os primeiros a saudar a chegada de 2018 foram os cidadãos das nações insulanas de Kiribati e Samoa, situadas no Pacífico sul, à meia-noite local (8h de Brasília). Em seguida, entraram no dia 1º de janeiro os moradores da ilha neozelandesa de Chatham, situada 680 quilômetros ao sudeste das ilhas principais desse país; os demais habitantes da Nova Zelândia; e a população de Fiji e Tonga.

Na Coreia do Sul, o arranha-céus Lotte World Tower, de 123 andares, teve uma explosão de fogos de artifício na festa de Ano-Novo da capital Seul.

Na China, shows animaram a entrada do ano novo.

Em Kuala Lumpur, na Malásia, as Torres Petronas ficam iluminadas e se destacam ao lado dos fogos de artifício.

Na Cidade do Cabo, na África do Sul, homens tocam gaitas de fole nas festas de Ano-Novo ao pôr do sol na praia de Scarborough. É tradição local tocar o instrumento no último dia do ano enquanto o sol se põe no ponto mais ao sul do continente africano

No Brasil, estão previstas festas por todo o país. Confira a programação do réveillon de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

Com informações da Agência EFE