Ônibus invade calçada, atropela e mata pelo menos 5 pessoas em Moscou

Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira (25) e 13 ficaram feridas quando um ônibus subiu na calçada e bateu na entrada de uma estação de metrô na região oeste de Moscou, informou a polícia da capital russa. As informações foram divulgadas pela Agência EFE.



De acordo com a versão policial, o atropelamento em massa pode ter sido causado por falha mecânica ou pelo motorista do ônibus, que se encontra detido, e pode ter perdido o controle do veículo.

Nas imagens divulgadas pela imprensa local, é possível ver como o ônibus repentinamente sobe na calçada e desce em alta velocidade pela escada que dá acesso à estação de metrô Slavianski Bulvar, atingindo várias pessoas. O ônibus ficou preso no local.

Segundo a imprensa russa, "não se trabalha" com a possibilidade de atentado.



O acidente aconteceu em um dia de trabalho, já que o Natal ortodoxo na Rússia é comemorado em 7 de janeiro.

Fontes próximas à investigação disseram à agência Interfax que o motorista do ônibus não estava sob efeito de álcool.

Nos últimos meses, as autoridades locais tomaram medidas especiais de segurança para evitar atropelamentos em massa perpetrados por terroristas.



