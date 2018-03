China afirma que Kim confirmou compromisso com desnuclearização da Coreia

A China anunciou oficialmente nesta quarta-feira (28) – terça-feira (27) no Brasil – que o líder norte-coreano, Kim Jong-un, realizou uma visita a Pequim esta semana, durante a qual afirmou seu compromisso para alcançar a desnuclearização da península coreana. As informações são da EFE.

"Nossa posição constante é estar comprometidos com a desnuclearização da península", declarou Kim durante suas reuniões com o presidente da China, Xi Jinping, segundo informou a agência oficial chinesa Xinhua.

Kim, que pode se reunir nos próximos meses com os presidentes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, disse confiar que esse diálogo pode render frutos depois dos passos dados pelo seu país para reduzir a tensão.

"A questão da desnuclearização da península coreana pode ser resolvida se a Coreia do Sul e os Estados Unidos responderem a nossos esforços com boa vontade e criarem uma atmosfera de paz e estabilidade enquanto tomam medidas progressivas e sincronizadas para se chegar à paz", acrescentou Kim.

O líder norte-coreano ressaltou ainda que quer aumentar a cooperação estratégica com a China durante todo este processo.

Por sua vez, Xi Jiping ressaltou o apreço de Pequim pelos passos dados pela Coreia do Norte nos últimos meses para avançar na distensão e reiterou que a China terá uma atitude construtiva e trabalhará com todas as partes, às quais pediu que apoiem a atual melhoria de relações entre as duas Coreias.

Ambos dirigentes também concordaram em aprofundar as relações bilaterais, que tinham se esfriado notoriamente nos últimos anos.

Pequim foi tradicionalmente o maior aliado diplomático e econômico de Pyongyang, mas nos últimos anos apoiou e colocou em prática sucessivas resoluções do Conselho de Segurança da ONU com sanções econômicas contra a Coreia do Norte por seus programas de armas nucleares e de mísseis balísticos.

Kim esteve em território chinês entre domingo e quarta-feira, segundo informação oficial (o que incluiria os deslocamentos em trem), nesta que foi sua primeira visita ao exterior desde que chegou ao poder no início de 2011.

O líder norte-coreano viajou acompanhado da sua esposa, Ri Sol-Ju.

Os dirigentes tiveram uma reunião no Grande Palácio do Povo, em data que não foi confirmada, mas que provavelmente ocorreu na segunda-feira, dia em que a praça Tiananmen esteve fechada.

Além disso, Xi e sua esposa, Peng Liyuan, assistiram a uma apresentação artística.

