Dia Mundial da Síndrome de Down celebra contribuição desse grupo à sociedade

O Dia Internacional da Síndrome de Down este ano celebra a inserção desse grupo no mercado de trabalhoMarcelo Camargo/Agência Brasil

Celebrado neste 21 de março em todo o planeta, o Dia Mundial da Síndrome de Down foca este ano na contribuição desse grupo de pessoas nas escolas, no trabalho e nas suas comunidades.As Nações Unidas celebram a data desde 2012. Este ano, o objetivo é estimular os portadores da síndrome a compartilhar as maneiras com que participam da vida em sociedade, seja na escola,na família ou mercado de trabalho. A informação é da ONU News.

A ONU calcula que entre 3 mil a 5 mil crianças nasçam por ano com Down, sendo que a incidência de um bebê ter a síndrome é de uma a cada mil nascimentos. A qualidade de vida das pessoas com Down pode melhorar com assistência de saúde que inclui exames regulares para monitorar a saúde física e mental, terapia ocupacional e da fala e aconselhamento.

Trabalho

Hoje, cada vez mais, é comum verem portadores da enfermidade ocuparem o mercado de trabalho. Lisabeth Arruda, de São Paulo, tem um filho com Síndrome de Down. Cláudio, de 32 anos, trabalha desde os 19. Há sete anos, ele é professor e instrutor de equitação na Hípica Paulista. Em entrevista à ONU News, Lisabeth diz que essa oportunidade de trabalho tem ajudado para que mais pessoas se conscientizem sobre a realidade de viver com Down.

“A cada dia nós temos a inserção maior das pessoas com deficiência intelectual na sociedade, no mercado de trabalho. E minha maior constatação é quando ouço de uma mãe que ter o Cláudio no trabalho faz com que o filho dela cresça não olhando para diferenças. E isso é fundamental para uma sociedade mais ampla, sem preconceitos e sem diferenças,” comenton.

O Dia Mundial da Síndrome de Down foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em dezembro de 2011 e entrou em vigor no ano seguinte.