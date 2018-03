Incidentes na fronteira entre Gaza e Israel matam 4 palestinos e ferem 170

Os incidentes e enfrentamentos registrados na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel hoje (30), no protesto denominado Grande Marcha do Retorno, convocado pelo Hamas por ocasião do Dia da Terra, resultaram na morte de quatro palestinos e deixaram 170 feridos.

Milhares de pessoas se aproximaram da cerca divisória em seis pontos da Faixa e o exército israelense respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e outros meios de dispersão, assim como munição real contra os que se aproximaram da cerca além do permitido.

