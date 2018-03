Neta de Allende presidirá Câmara dos Deputados do Chile

A neta mais nova de Salvador Allende, Maya Fernández, foi escolhida hoje (11) presidente da Câmara dos Deputados do Chile, após a formação do novo Congresso, que havia sido eleito em 19 de novembro do ano passado. Allende presidiu o país de 1970 a 1973 e foi deposto por um golpe militar, As informações são da Agência EFE.

Filiada ao Partido Socialista (PS), Maya Fernández representa um distrito da capital, Santiago, e cumprirá a partir de hoje o segundo mandato como parlamentar.

A escolha de Maya, que será acompanhada na Mesa da Câmara pelos deputados Jaime Mulet, da Frente Regionalista, e Marion Venegas, da Democracia Cristã, foi fruto de um acordo entre os parlamentares que integrarão a oposição ao governo conservador de Sebastián Piñera, que conseguiram a maioria de 79 votos de um total de 155 deputados.

Segundo o acordo, o PS presidirá a Câmara neste ano e em 2021, enquanto em 2019 e 2020, o cargo ficará com um representante da Democracia Cristã.

Filha de Beatriz Allende Bussi, a falecida filha mais nova de Salvador Allende, Maya Fernández destacou, no discurso de posse, o aumento da presença feminina no Parlamento. "Hoje felizmente somos muitas mais", afirmou, cumprimentando especialmente a primeira deputada mapuche-huilliche, Emilia Nuyado Ancapichún.

*É proibida a reprodução total ou parcial desse material. Direitos Reservados