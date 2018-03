Nigéria: imprensa diz que Boko Haram libertou parte das 110 meninas sequestradas

Saiba Mais Nigéria confirma desaparecimento de 110 meninas após ataque do Boko Haram

Parte das 110 meninas sequestradas pelo grupo Boko Haram há mais de um mês, no nordeste da Nigéria, foram liberadas hoje (21) pelos terroristas na cidade onde foram raptadas, Dapchi, segundo informações dos veículos de imprensa locais.

"Meus familiares e colegas em Dapchi acabam de me informar que as meninas foram devolvidas nesta manhã", afirmou o presidente da Associação dos Pais das Estudantes Desaparecidas, Bashir Manzo, ao jornal Premium Times, sem confirmar o número de meninas libertadas.

As estudantes estavam em cativeiro desde o dia 19 do mês passado, após ataque contra um instituto feminino de Dapchi, no estado de Yobe. Em 2014, mais de 200 meninas foram sequestradas pelo Boko Haram na região vizinha de Borno, das quais 112 ainda não foram libertadas.



