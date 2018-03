Primeiros resultados oficiais mostram Putin com mais de 70% dos votos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aparece com 71,97% do apoio dos eleitores nas eleições realizadas neste domingo (18), segundo os primeiros resultados oficiais, com 21,33% dos votos apurados.

Em segundo lugar está o candidato comunista, Pavel Grudinin, com 15,9%, informou a Comissão Eleitoral Central. Há 18 anos no poder, Putin concorre com sete candidatos.



Eleito pela primeira vez em 2000, Putin foi reeleito em 2004 e 2012, com um intervalo de quatro anos como primeiro-ministro (2008-2012), ao qual se viu forçado para cumprir a Constituição russa, que proíbe mais de dois mandatos consecutivos na presidência.



Depois de votar, ao ser perguntado pelos jornalistas sobre o resultado que gostaria de obter nas urnas, Putin respondeu que se conformará com "qualquer [percentual] que lhe dê o direito de ser presidente".



