Trump anuncia troca de secretário de estado pelo Twitter

O presidente Donald Trump, usou o Twitter para anunciar hoje (13) o novo secretário de estado norte-americano. Em uma mensagem na rede social, Trump escreveu que o ex-diretor da CIA, Mike Pompeo, assume o lugar de Rex Tillerson.

"Mike Pompeo, diretor da CIA, vai se tornar nosso novo Secretário de Estado. Ele fará um trabalho fantástico! Obrigado, Rex Tillerson, por seu serviço! Gina Haspel vai se tornar a nova diretora da CIA, e a primeira mulher escolhida para o cargo. Parabéns a todos!"

A mudança foi anunciada em meio a um momento de grandes expectativas na política externa dos Estados Unidos, e Tillerson vinha preparando negociações e acercamentos com a Coreia do Norte. Os dois países já confirmaram que Donald Trump e Kim Jong Un estão preparando um encontro.

Rex Tillerson não vinha de uma carreira política tradicional, mas sim da área de comércio internacional. Ele assumiu a secretária de estado na posse de Trump no ano passado. Na época foi apontado como um profundo conhecedor da Rússia e com acercamentos ao presidente russo Vladmir Putin.

Á frente da secretaria de Estado, adotou uma postura discreta e em vários momentos "apagou incêndios" causados pelas polêmicas declarações do presidente Trump. Foi ele quem após os debates da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em setembro do ano passado, disse que já vinham sendo estabelecidos canais secretos de acercamentos diretos entre Estados Unidos e Coreia do Norte.

Na sexta-feira passada, Trump já havia pedido a saída de Tillerson, ordenando que ele regressasse de uma viagem à África. A imprensa americana como Washington Post e a CNN ouviram funcionários do governo norte-americano, que confirmaram que Trump vinha se indispondo com alguns pontos de vista de Tillerson

Para Trump, Tillerson vinha agindo de maneira "radical" sobre alguns de seus pontos de vista.

Mike Pompeo fez carreira militar nos Estados Unidos antes de atuar na agência de espionagem.