Embaixadora dos EUA diz que país proporá novas sanções à Rússia

Devem ser anunciadas hoje (16) novas sanções por parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos contra a Rússia. A informação é da embaixadora dos Estados Unidos perante as Nações Unidas em Nova York, Nikki Harley. As sanções seriam uma resposta de Washington ao Kremlin, sob a alegação de que o governo russo estaria apoiando o uso de armas químicas pelo regime sírio contra civis.

O anúncio acontece depois de a Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) afirmar que seu acesso a alguns locais na cidade síria de Duma, para confirmar ou não um ataque químico, não foi autorizado. Os inspetores chegaram à cidade de Duma no último sábado (14), para inspecionar se foram ou não usadas armas químicas no ataque do dia 7 de abril

A informação foi divulgada via Twitter, na conta oficial da delegação britânica. “Acesso sem restrições é essencial. Rússia e Síria precisam cooperar", diz o texto, acusando os dois países de impedir a acesso dos especialistas.

A Rússia alegou que o ataque aéreo de sexta-feira (13), realizado em conjunto por Estados Unidos, França e Reino Unido, em Damasco em Holms, provocou a "demora" no acesso aos locais a serem inspeciados na cidade de Duma.