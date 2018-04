Governo manifesta preocupação com violência na fronteira entre Gaza e Israel

Em nota divulgada nessa segunda-feira (2), o governo brasileiro manifesta grande preocupação com o quadro de violência na fronteira entre Gaza e Israel, no último dia 30 de março, que deixou ao menos 17 palestinos mortos e mais de 1.400 feridos.

"O Brasil expressa condolências às famílias das vítimas e formula votos de plena recuperação dos feridos", acrescenta a nota, divulgada pelo Itamaraty.

De acordo com o comunicado, o governo brasileiro conclama à moderação e reitera o imperativo da plena observância do direito internacional e do direito humanitário.



Os incidentes e enfrentamentos foram registrados sexta-feira (30), na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel, durante o protesto denominado Grande Marcha do Retorno, convocado pelo Hamas por ocasião do Dia da Terra.

Milhares de pessoas se aproximaram da cerca divisória em seis pontos da Faixa e o Exército israelense respondeu com bombas de gás lacrimogêneo e outros meios de dispersão, assim como munição real contra os que se aproximaram da cerca além do permitido.



*Com informações da Agência EFE