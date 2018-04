Incêndio na Trump Tower deixa um morto e quatro feridos em Nova York

Um homem morreu e quatro bombeiros sofreram ferimentos leves por causa de um incêndio ontem (7) na Trump Tower de Nova York por motivos ainda desconhecidos, informaram fontes oficiais.

O comissário de bombeiros da cidade, Daniel Nigro, falou com os jornalistas que o homem que morreu estava ferido em estado grave e que era o ocupante do apartamento onde aconteceu o incêndio.

A vítima, um homem de 67 anos, morreu pouco depois em um hospital da cidade quando era atendido, segundo fontes do corpo de bombeiros. As fontes não divulgaram sua identidade.

Em declarações aos jornalistas, Nigro acrescentou que dois bombeiros tiveram queimaduras e outros dois lesões não especificadas, embora tenha detalhado que em nenhum dos casos os ferimentos põem suas vidas em risco.

A fonte disse que o alarme foi ativado por volta das 17h35 (horário local, 18h35 em Brasília) por causa de um incêndio que começou em um "apartamento bastante grande" do 50º andar do edifício. Participaram dos trabalhos de extinção do incêndio cerca de 200 homens, acrescentou o chefe de bombeiros.

O departamento de bombeiros divulgou fotos na qual se veem chamas saindo de quatro janelas do edifício.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitou que o fogo já tinha sido controlado e que o local afetado foi "muito reduzido", dizendo que os bombeiros fizeram "um grande trabalho". O edifício não teve que ser evacuado.

A Trump Tower está na Quinta Avenida de Nova York, perto do Central Park. Lá, Trump tinha sua residência e seus escritórios antes de chegar à Casa Branca, em janeiro de 2017.

Segundo Nigro, nenhum dos integrantes da família Trump estava no edifício.

