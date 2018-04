Nações Unidas promovem concurso internacional de filmes sobre migração

O êxodo do povo rohingya de Mianmar para Bangladesh foi o maior movimento migratório do mundo no ano passadoUnicef/Brown/ONU

A Organização Internacional para Migrações das Nações Unidas (OIM), está recebendo a inscrição de filmes de curta e longa-metragem para serem exibidos no Festival Global de Filmes sobre Migração no fim deste ano. Os filmes candidatos devem ser submetidos à OIM até 21 de junho. A informação é da ONU News.

O festival faz parte da campanha Junto com as Nações Unidas (UN Together, na sigla em inglês). A agência da ONU aceita candidaturas de filmes em todos os gêneros: ficção, documentário, animação, drama e outros.

A competição está aberta tanto a cineastas emergentes quanto a realizadores com mais experiência. Para serem considerados, os filmes devem abordar desafios e promessas da migração e as várias contribuições dos migrantes nas suas novas comunidades.

O Festival busca focar nas contribuições únicas que os migrantes trazem às suas novas comunidades. Filmes que abordam as percepções negativas dos migrantes, desafiam os estereótipos e retratam ações positivas e acolhedoras por e para os migrantes são encorajados. Apenas os filmes enviados através da plataforma designada do festival, FilmFreeway, serão considerados.

Os interessados podem submeter seus trabalhos no site da OIM.

Espanto e admiração

O diretor-geral da OIM, William Lacy Swing, disse que “as viagens dos migrantes, por vezes cheias de perigos, muitas vezes cheias de esperança, têm sido sempre tema de filmes na história do cinema.”

Ele disse esperar que “os filmes do próximo festival criem compreensão, empatia com os personagens, espanto com as suas viagens, e admiração por aqueles que os acolhem como novos vizinhos.”

Os participantes são encorajados a publicar um vídeo curto no novo aplicativo Together, que permite interação com mais cineastas e está aberto à colaboração de projetos de todo o mundo. Na categoria de longa-metragem, o júri vai avaliar trabalhos com duração superior a 41 minutos. Já os curta-metragens devem ter no máximo 40 minutos.

Em 2017, o Festival Global de Filmes sobre Migração esteve presente em cerca de 100 países, com cerca de 345 exibições. Mais de 27 mil pessoas viram os 39 filmes finalistas.