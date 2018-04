Serviços de saúde são difíceis para um terço da população das Américas, diz Opas

Fila para atendimento em Unidade Básica de Saúde na cidade de São Paulo Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Uma entre cada três pessoas da região das Américas enfrenta barreiras para acessar serviços de saúde, alertou hoje (5) a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em Washington, Estados Unidos. A diretora da Opas, Carissa Etienne, pediu uma ação coletiva para garantir que todas as pessoas da região tenham acesso aos serviços de saúde. A informação é da ONU News.

A declaração de Clarissa foi feita durante um evento às vésperas do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e que este ano adotou o slogan “Saúde Universal: para todos, em todos os lugares”. A diretora da Opas lembra que “saúde é um direito” e que ter que pagar por cuidados de saúde é a principal barreira para muitas famílias, contribuindo também para a pobreza.

Ela destacou que “não é suficiente ter hospitais e postos de saúde sem uma combinação de recursos humanos, infraestrutura, equipamentos, remédios e tecnologias” para diminuir tempos de espera e garantir cuidados de saúde de qualidade.

Qualidade e desigualdade

Michelle Bachelet ONU/Mark Garten (arquivo)

No ano passado, a Opas criou a Comissão de Alto Nível sobre Saúde Universal no Século 21, que está sendo liderada pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que também esteve presente ao evento na capital americana. Bachelet destacou que, ao mesmo tempo em que as Américas têm centros de saúde de qualidade, ainda existem na região muitas mulheres e crianças que morrem de causas que poderiam ser evitadas.

A ex-presidente declarou que “a desigualdade é o grande inimigo da América Latina e do Caribe. Segundo ela, a estratégia regional da Opas, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, fornecem o caminho para garantir “saúde para todos”.