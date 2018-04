Operação de reator nuclear pode ter sido suspensa pela Coreia do Norte, diz site

A Coreia do Norte poderia ter suspendido as operações de seu único reator atômico, segundo afirmou hoje (5) um site especializado, na expectativa das reuniões de cúpula onde o líder Kim Jong-un tratará da possível desnuclearização de seu regime.

De acordo com imagens de satélite feitas no dia 30 de março e analisadas hoje pelo site especializado na Coreia do Norte 38north, os geradores do reator experimental de 5 megawatts do Centro de Pesquisas Nucleares de Yongbyon (a 80 quilômetros de Pyongyang) não parecem mostrar qualquer atividade.

Isto poderia indicar que a unidade de fissão foi desativada, o que o regime sempre defendeu, que serve exclusivamente para gerar eletricidade, apesar das suspeitas bem fundamentadas da comunidade internacional de que ela também é usada para produzir plutônio que é reprocessado para uso em armas nucleares.

Além disso, o site, ligado à Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, indica que "não há nenhuma evidência que se esteja fazendo reprocessamento de plutônio no laboratório radioquímico" em Yongbyon.

No entanto, a análise de 38north pede cautela, argumentando que a situação em Yongbyon "deveria ser vigiada de perto no futuro" e indicando que as imagens também mostram algumas escavações próximas que poderiam estar destinadas para que o reator opere "com maior continuidade e segurança" no futuro.

A análise ocorre em um momento de expectativa em relação a duas reuniões convocadas entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e os presidentes da Coreia do Sul e dos Estados Unidos, Moon Jae-in e Donald Trump, respectivamente.

