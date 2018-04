Vice-presidente dos Estados Unidos visita o Brasil dia 30 de maio

Mike Pence virá ao Brasil pela primeira vezRicardo Maldonado Rozo/Agência Lusa/Arquivo/Direitos Reservados

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, virá ao Brasil no próximo dia 30, na primeira visita dele ao país. A viagem ocorre no momento em que o presidente norte-americano, Donald Trump, promete endurecer com a Síria, e os líderes latinos abordam a necessidade de dar mais atenção aos imigrantes venezuelanos que buscam apoio nos países da região. Os temas estão presentes nas discussões da 8ª Cúpula das Américas, em Lima, no Peru.

Trump ainda não visitou a América Latina. A expectativa era que a presença dele na Cúpula das Américas marcasse a atenção à área. Porém, Pence o representará no encontro dos líderes políticos que ocorre entre sexta-feira (13) e sábado (14), no Peru.

Em comunicado recente, o diretor de Comunicação da Vice-Presidência norte-americana, Jarrod Agen, informou que a visita ao Brasil deve reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a região das Américas.

No ano passado, Pence esteve na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Panamá.