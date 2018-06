Egito prorroga estado de emergência por três meses

O Parlamento do Egito renovou neste domingo (24) por mais três meses o estado de emergência em vigor no país desde abril do ano passado, como resposta a uma série de atentados terroristas.

O estado de emergência, que dá amplos poderes às forças de segurança, cujo prazo expiraria no dia 14 de julho, será estendido, informou a agência de notícias Mena.

A Constituição egípcia só permite a aplicação do estado de emergência durante um período de seis meses consecutivos, por isso, em algumas ocasiões, o Parlamento deixou um intervalo de dias entre a aplicação desta medida para não descumprir a Carta Magna.

O Exército realiza, desde fevereiro, uma grande operação na Península do Sinai, no Nordeste do país, contra uma filial do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) chamada Wilayat Sina.

Conforme dados oficiais, nesta ofensiva, 316 supostos terroristas morreram e 27 militares e milhares de suspeitos foram detidos.

O governo ordenou o início desta operação no Sinai depois que mais de 300 pessoas morreram em um ataque terrorista contra uma mesquita da região, em dezembro do ano passado. As autoridades egípcias atribuíram a autoria do ataque ao Estado Islâmico.