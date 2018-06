Líderes europeus chegam a um acordo sobre refugiados

Já eram cinco horas da manhã em Bruxelas quando os 28 líderes europeus conseguiram chegar hoje (29) a um acordo sobre um tema que é o maior desafio da União Europeia: os refugiados. Os principais pontos do consenso foram a criação de centros de controle para receber os migrantes em países voluntários e o aumento do financiamento a países como Turquia e Marrocos, com objetivo de conter o grande fluxo migratório da região.

A reunião do Conselho Europeu, que começou na noite de ontem (28) e entrou madrugada de hoje, foi tensa. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, logo no início do encontro, ameaçou usar seu poder de veto para impedir qualquer acordo.

Insatisfeito com o fato de a Itália ser a porta de entrada de milhares de migrantes e com a falta de comprometimento de outros países em acolher essas pessoas, ele pedia responsabilidade compartilhada aos líderes europeus.

O encontro terminou nove horas depois, com um consenso entre os líderes, que se comprometeram a cooperar. A chanceler alemã Angela Merkel se disse otimista com o resultado, apesar de saber que terá muito trabalho pela frente.

Argumentação

"Após uma discussão intensa sobre o tema mais desafiador para a União Europeia, isto é, a migração, é um bom sinal termos chegado a um acordo sobre um texto comum. A presidência austríaca terá muito trabalho a fazer", afirmou Merkel.

O primeiro-ministro italiano afirmou estar aliviado após o acordo. "No final deste Conselho Europeu, temos uma Europa mais responsável e mais unida. A Itália já não está sozinha", disse.

O presidente francês Emmanuel Macron ressaltou a superação das diferenças entre os países "Nós (países europeus) não somos uma ilha. E devemos ser capazes de enfrentar este desafio, permanecendo leais aos nossos valores e protegendo o nosso povo e a coesão nacional. Hoje à noite, demos um passo importante. Muitos previram a impossibilidade de um acordo. Muitos previram o triunfo das soluções nacionais. Hoje, conseguimos encontrar uma solução europeia e uma maneira de trabalhar em cooperação", afirmou.

Principais pontos

Entre os pontos de convergencia, os líderes europeus acordaram em reforçar o controle das fronteiras externas da União Europeia, além de criar plataformas de desembarque para migrantes resgatados do mar. Essas plataformas devem selecionar os migrantes por razões econômicas daqueles que poderão pedir asilo.

Outro ponto é a criação de centros de controle em países voluntários, de onde os migrantes serão acolhidos e redistribuídos, conforme disponibilidade oferecida pelos países europeus, cumprindo assim o desejo italiano de uma "responsabilidade compartilhada".

Um terceiro ponto é o financiamento a países do Norte da África e para a Turquia, numa tentativa de impedir a saída de migrantes desses países.