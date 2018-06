Três crianças brasileiras em abrigos nos EUA devem ser liberadas

Três crianças brasileiras colocadas em abrigos pelo governo dos Estados Unidos depois das famílias terem sido apanhadas tentando imigrar ilegalmente devem ser liberadas. Os pais conseguiram um acordo para que elas fossem entregues a familiares que residem nos EUA. A confirmação foi feita pela assessoria de Ministério das Relações Exteriores à Agência Brasil.

O governo de Donald Trump passou a separar crianças de pais pegos cruzando ilegalmente a fronteira e colocá-las em abrigos. No dia 20, o presidente voltou atrás, mas manteve as detenções feitas até então, que atingiam cerca de 2,3 mil meninos e meninas.

Entre eles estão 51 brasileiros, conforme informou o cônsul do Brasil na cidade de Houston, Felipe Santarosa, à Agência Brasil . O Itamaraty afirmou que está em contato constante com o governo norte-americano para fazer contato com as crianças e dar assistência a elas na busca pela reunião destas com seus familiares detidos.

O tema será tratado no encontro entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, marcado para amanhã (26) . O Itamaraty afirmou que está preocupado com o caso e ele deve ter tratamento especial na conversa entre Temer e Pence.