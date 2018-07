Líderes se reúnem por acordo nuclear com Irã após saída dos EUA

Representantes da Alemanha, França, Reino Unido, China e Rússia estão reunidos hoje (6), em Viena, na Áustria, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif e com a alta representante da União Europeia para política externa, Federica Mogherini.

O objetivo é tentar salvar o acordo nuclear que os cinco países assinaram com o Irã em 2015. Os Estados Unidos deixaram o pacto unilateralmente em maio deste ano.

A reunião ocorre poucos dias após Teerã ter alertado que pode abandonar o acordo caso os cinco países-membros não consigam compensar o Irã pela reimposição das sanções por parte dos Estados Unidos.

Apesar de diplomatas e especialistas apontarem limitações e dificuldades na manutenção do acordo, os líderes europeus seguem reforçando a vontade de mantê-lo ativo. Resta saber se as conversas de hoje serão suficientes para satisfazer o Irã.

As autoridades do Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia se encontraram com o ministro iraniano pela primeira vez desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou o pacto.

Saiba mais União Europeia fará esforços para preservar acordo nuclear com Irã