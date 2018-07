Obrador: é preciso incentivar o desenvolvimento para reduzir migração

Andrés Manuel López Obrador, eleito presidente do México nas eleições de ontem (1º), conversou cerca de meia hora por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em pauta, temas comerciais, de segurança e de migração.

Lópes Obrador afirmou que está determinado em “impulsionar o desenvolvimento” no México para para reduzir a migração para os Estados Unidos.



"Recebi uma ligação de Donald Trump e conversamos durante meia hora. Eu lhe propus explorar um acordo integral, de projetos de desenvolvimento que gerem empregos no México, e com isso, reduzir a migração e melhorar a segurança", disse López Obrador via Twitter.

Ao final, o presidente eleito do México acrescentou que foi uma conversa respeitosa. “Houve um tratamento de respeito em que os nossos representantes vão buscar o diálogo.”

*Com informações da Notimex, agência pública de notícias do México.

Obrador é eleito novo presidente do México - Alex Cruz/EFE/Direitos Reservados