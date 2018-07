Pavard manifesta confiança após boas atuações da França

O lateral-direito Benjamin Pavard afirmou neste domingo (8) que a França não teme "ninguém", após ter eliminado a Argentina de Lionel Messi e o Uruguai de Luis Suárez no caminho até as semifinais da Copa do Mundo da Rússia.



Em entrevista concedida na cidade de Istra, 48 horas antes da partida de terça-feira (10) contra a Bélgica, Pavard comentou que a próxima adversária é "uma grande equipe", mas que isso não amedrontará os franceses.

"Já jogamos contra Messi e contra Suárez. Trabalharemos bem para tentar bloqueá-los", lembrou o lateral, que se disse "disponível" para a semifinal apesar das dores sentidas durante a partida contra o Uruguai: "Terminei jogando com uma perna, mas sou um guerreiro", brincou.



Aos 22 anos e titular na lateral direita da seleção, Pavard se tornou um dos jogadores favoritos da torcida francesa e peça importante no esquema do técnico Didier Deschamps. Com ele em campo, a equipe permanece invicta e assim espera se manter após as semifinais.



"Acho que ainda não tenho noção de tudo o que está acontecendo comigo. Estou na minha bolha, mas só penso em trabalhar e em conquistar esta Copa do Mundo", comentou o jogador do Stuttgart.



Pavard considerou que a partida contra a seleção belga será complicada porque a seleção comandada pelo espanhol Roberto Martínez ganhou "grande impulso" após eliminar o Brasil, mas destacou que a França conta "com um grupo excepcional".