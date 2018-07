Resultado das eleições no México são esperados na madrugada desta 2ª

As eleições gerais no México, que reúnem 89,1 milhões de eleitores, marcam também a campanha política com maior número de mortes e agredidos. Porém, as votações ocorrem (1º) sem transtornos mais graves, segundo informações das agências de notícias e da Justiça Eleitoral. Os eleitores têm até as 20h (horário de Brasília) para votar e os resultados só devem ser conhecidos nas primeiras horas desta -feira (2).

A consultoria Etellekt informou que foram mais de 140 políticos assassinados e pelo menos 627 agredidos. Há denúncias, que estão em processo de investigação, de compra de votos e também de propaganda eleitoral fora da lei, principalmente nas redes sociais.

Líderes partidários e forças de segurança de seis estados do México têm relatado casos de ameaças a eleitores e desvios de conduta de políticos. Um dos casos investigados envolvem cédulas alteradas e ausência de informação oficial às autoridades eleitorais.

Disputam a Presidência da República, cujo mandato é de 6 anos, os seguintes candidatos: Andrés Manuel López Obrador (Coalizão Juntos Faremos História: Morena, PT, PES), José Antonio Meade (Coalizão Todos por México: PRI, PVEM, PANAL), Ricardo Anaya Cortés (Coalizão Por México al Frente: PAN, PRD, Movimento Cidadã) e Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón (Independente).

As eleições no México são consideradas as maiores e mais importantes do país desde 1910, porque, além do presidente, os mexicanos elegem 128 senadores e 17.628 cargos em oito governos.

*Com informações da Justiça Eleitoral do México, Telesur, emissora pública de televisão da Venezuela, e ABI, agência pública de notícias da Bolívia.

