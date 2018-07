Theresa May nomeia novo ministro para o Brexit

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, nomeou hoje (9) Dominic Raab como novo ministro para o Brexit. Ele substitui David Davis, que renunciou ontem por estar em desacordo com a estratégia do governo britânico.

Raab, até agora secretário de Estado em diferentes ministérios, vai liderar as negociações com Bruxelas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Davis foi um dos principais negociadores do Brexit e deixa o cargo depois que, no último dia 6, os ministros fecharam um plano sobre a futura relação do país com a UE.

O acordo contempla a criação de um mercado comum de bens. A iniciativa foi alvo de críticas dos conservadores, defensores de um "Brexit radical".

O anúncio ocorre logo após o governo do Reino Unido chegar a um consenso sobre o plano para manter os vínculos econômicos fortes com a União Europeia após a saída do bloco.

A saída do Reino Unido da UE é chamada de Brexit, nomenclatura que reúne as palavras Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída).

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-07/ministro-britanico-para-o-brexit-renuncia



*Com informações da EFE

