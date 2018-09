Kim Jong-un pediu nova reunião com Trump, diz Casa Branca

A Casa Branca informou hoje (10) que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual pede um novo encontro entre os dois. "O principal propósito da carta era pedir, buscar como concretizar outro encontro com o presidente", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, que classificou a carta de Kim como "muito produtiva".

Segundo ela, a nova reunião já está sendo organizada. No entanto, a porta-voz não quis dar detalhes sobre data e local do encontro.

Esta foi a primeira entrevista coletiva de Sanders em quase três semanas, algo incomum na Casa Branca. O afastamento é resultado dos confrontos entre o governo Trump e a imprensa norte-americana.

Na histórica cúpula de Singapura, Trump e Kim concordaram em trabalhar para desnuclearizar a Coreia do Norte. No entanto, as diferenças sobre como realizar o processo logo travaram o diálogo.

A Coreia do Norte exige a assinatura de um tratado de paz com a Coreia do Sul para encerrar o estado de guerra que tecnicamente está em vigor desde 1953 em troca de executar os passos concretos para desmantelar seu arsenal nuclear, como quer a Casa Branca.

Depois de um pico de tensão que provocou o cancelamento de uma viagem do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, a Pyongyang, Trump retomou o discurso amigável em relação a Kim.