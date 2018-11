Embaixador da Noruega se diz aberto ao diálogo com o governo eleito

O embaixador da Noruega no Brasil, Nils Martin Gunneng, disse hoje (13), nas redes sociais, que o seu país aprendeu muito a respeito de preservação ambiental com o Brasil. “São 10 anos de parceria entre nossos países”, afirmou.

“Os resultados são impressionantes para o mundo. Temos orgulho por ter contribuído” afirmou. Gunneng disse, ainda, que está aberto a uma conversa com o ministro extraordinário da transição Onyx Lorenzoni, confirmado para a Casa Civil do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A reação do embaixador ocorre um dia depois de Lorenzoni rebater críticas de organizações não governamentais (ONGs) sobre preservação do meio ambiente no Brasil.

Onyx afirmou ontem (12) que os noruegueses devem “aprender” com os brasileiros sobre preservação de florestas.