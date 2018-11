EUA reabrem fronteira com México após horas de segurança reforçada

A fronteira de San Ysidro, que liga San Diego, nos Estados Unidos, a Tijuana, no México, onde imigrantes aguardam para pedir asilo nos Estados Unidos foi reaberta hoje (19) após várias horas fechada com "materiais de reforço".

O fechamento, que surpreendeu milhares de pessoas que transitam diariamente entre ambos os países, interrompeu temporariamente tanto a passagem de veículos quanto uma das duas passagens de pedestres, informou uma porta-voz do Escritório de Alfândega e Proteção Fronteiriça (CBP) americano.



Após ter fechado totalmente o cruzamento sem aviso prévio, a situação foi normalizada nesta manhã. A entrada dos Estados Unidos para o México não foi afetada durante esse período.



As autoridades americanas explicaram que fecharam a passagem depois de ter conhecimento de que "grupos de pessoas estavam se reunindo em Tijuana [no México] para uma possível tentativa de entrar ilegalmente no país".



Sendo assim, foram instalados diversos "obstáculos" com o objetivo de restringir o "acesso de um grande grupo" de migrantes em San Ysidro. Dezenas de agentes de segurança protegiam a passagem para a Califórnia, enquanto notificavam os motoristas que esperavam em fila sobre a decisão.



Durante o repentino fechamento, a entrada para San Diego limitou-se ao porto internacional de Otay Mesa e à passagem para pedestres do oeste em San Ysidro, que enfrentaram demora mais longa que o habitual.



Todos os dias, a fronteira internacional de San Ysidro registra a passagem de aproximadamente 50 mil veículos e 25 mil pedestres.