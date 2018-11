May conversou com Sánchez sobre acordo do "brexit"

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, falou ontem (21) à noite com o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, e destacou a boa colaboração das partes para se fechar um acordo do "brexit", após as inquietações expressadas pela Espanha sobre Gibraltar, informou hoje um porta-voz de Downing Street.

"Ela disse que houve uma boa colaboração do Reino Unido, do Governo da Espanha e do Governo de Gibraltar a fim de se chegar a um pacto sobre o Acordo de Retirada, além de um pacote associado do Memorando de Entendimento relacionado com Gibraltar", afirmou um porta-voz da residência oficial da premiê "britânica".

Segundo a fonte, a primeira-ministra "reiterou seu compromisso de se fechar um acordo que funcione para toda a família do Reino Unido (todas as regiões britânicas), incluindo Gibraltar".

Na quarta-feira, May disse no Parlamento que o Reino Unido não excluirá Gibraltar das negociações sobre a futura relação do país com a União Europeia (UE) e lembrou que há um protocolo sobre a cooperação entre Londres e Madri.