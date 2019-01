Agência de Meteorologia do Japão diz que 21 vulcões apresentam risco

A Agência de Meteorologia do Japão informa que pelo menos 21 vulcões em todo o país estão sob risco de erupção em crateras que não estão sendo monitoradas.



A agência investigou 50 vulcões no país após o Monte Kusatsu-Shirane, na província de Gunma, ao norte de Tóquio, ter entrado em erupção inesperadamente no dia 23 de janeiro do ano passado. Um membro das Forças de Autodefesa morreu e 11 pessoas ficaram feridas.



A agência informa ainda que vai ampliar o monitoramento, instalando novas câmeras em sete dos 21 vulcões, e utilizando dispositivos como webcams instaladas por municípios e outro grupos.



*Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão

Edição: Graça Adjuto