Equipes procuram avião que desapareceu com jogador argentino

O avião que transportava o jogador argentino Emiliano Sala continua desaparecido no Canal da Mancha, que liga a França ao Reino Unido. As buscas pela aeronave foram retomadas na manhã desta quarta-feira (23).

O monomotor modelo Piper Malibu, com dois passageiros, tinha decolado do aeroporto de Nantes (França) e seguia para Cardiff, no País de Gales, na noite de segunda-feira (21).

A aeronave desapareceu dos radares às 20h30 (horário local) quando estava a 20 km ao norte da ilha britânica de Guernsey.

Hoje, dois aviões sobrevoam uma área específica onde a equipe de resgate acredita que seja mais provável encontrar vestígios do aparelho.



Na terça-feira, a polícia havia informado que as buscas pelo avião se concentravam em uma área de cerca de 3 mil km², perto da costa noroeste da França.

Emiliano Sala é um jogador de futebol e tem 28 anos. No sábado (19), ele teve a transferência confirmada do Nantes para o Cardiff City FC, do País de Gales.

*Com informações da RTP (emissora pública de televisão de Portugal)

