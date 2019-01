Pompeo diz que segunda cúpula entre EUA e Coreia do Norte será na Ásia

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, disse que o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, vão se reunir em algum lugar da Ásia até o fim de fevereiro.



Em entrevista nessa quarta-feira (30), Pompeo informou que já enviou uma equipe para iniciar os preparativos do encontro, em local não revelado.



O Vietnã tem sido visto como um dos locais que podem sediar a segunda cúpula entre os dois líderes, mas Pompeo não especificou nenhum país.



O secretário disse que a equipe vai estabelecer as bases para o que acredita ser passos adicionais significativos rumo à desnuclearização da Península Coreana e um futuro mais brilhante para o povo da Coreia do Norte.



Os dois líderes se reuniram pela primeira vez, em cúpula histórica em Cingapura, em junho do ano passado.



A imprensa americana diz que o representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, vai visitar na semana que vem Panmunjom, a vila de trégua na zona desmilitarizada entre as coreias do Norte e do Sul. Biegun deve debater com autoridades norte-coreanas preparativos para a reunião entre Trump e Kim.

*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)

Edição: Graça Adjuto