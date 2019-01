Trump assina acordo para suspender paralisia parcial dos serviços

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta sexta-feira (25) que a paralisação no país será suspensa por três semanas. Segundo Trump, com a suspensão, será possível assinar um decrerto para financiar os serviços federais até 15 de fevereiro. A paralisia das atividades públicas federais no país completou 35 dias.

"Tenho muito orgulho em anunciar hoje que conseguimos um acordo para acabar com o shutdown [paralisação] e reabrir o governo federal. Muito em breve assinarei um decreto para reabrir o governo durante três semanas até 15 de fevereiro. Vou tratar de que todos os funcionários voltem a receber os seus salários muito rapidamente, ou tão cedo quanto possível."

O pacto anunciado pelo presidente Trump inclui negociações em busca da construção de um muro na região fronteiriça dos Estados Unidos com o México, proposta rejeitada pelo Senado. De acordo com o presidente, o muro é a alternativa ideal para conter a violência e o aumento da insegurança nos Estados Unidos.

*Com informações da RTP, emissora pública de televisão de Portugal