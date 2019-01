Trump vai adiar discurso sobre Estado da União

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, vai adiar seu discurso sobre o Estado da União até que se encerre a paralisação parcial do governo, aceitando um pedido dos democratas.



Trump informou, nessa quarta-feira (23), no Twitter que vai proferir o discurso quando a paralisação se encerrar. Ele afirmou que não está procurando por um local alternativo porque "não há lugar que possa competir com a história, tradição e importância do plenário da Câmara".



O discurso estava programado para terça-feira da semana que vem. Os presidentes americanos tradicionalmente anunciam suas plataformas políticas para o ano que se inicia em um discurso transmitido em rede nacional, proferido na Câmara dos Representantes.



Entretanto, os democratas pediram que o presidente adie o discurso devido à paralisação. Mais cedo, na quarta-feira, Trump havia dado a entender que iria considerar um local alternativo para o discurso, após a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, se recusar a aprovar uma resolução necessária para que Trump fale no Congresso.



Paralisação

Um alto assessor econômico da Casa Branca adverte que a paralisação parcial das funções do governo norte-americano poderá causar uma estagnação da economia neste trimestre.



O presidente do Conselho de Assessores Econômicos, Kevin Hassett, declarou quarta-feira (23) à CNN que se a paralisação se estender até março, o desempenho da economia no primeiro trimestre do ano poderá ficar bem próximo do zero. Descartou, porém, o risco de contração, argumentando que, uma vez encerrada a paralisação, a economia deverá se recuperar "enormemente".



Aproximadamente 800 mil funcionários públicos federais estão parados ou trabalhando sem remuneração há mais de um mês, desde que uma disputa orçamentária causou o fechamento temporário de algumas repartições.



Há crescente receio de que o impasse político venha a jogar água fria nos gastos dos consumidores, até agora robustos. A ausência de atividade entre funcionários públicos poderá retardar a publicação de dados atualizados sobre o crescimento do Produto Interno Bruto americano, que está programada para quarta-feira da próxima semana.

*Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão

Edição: Graça Adjuto