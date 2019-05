Huawei diz que restrição americana não afeta seus produtos de ponta

O fundador e presidente da Huawei Technologies, Ren Zhengfei, afirmou hoje (21) que as restrições dos Estados Unidos contra a empresa chinesa não vão afetar os produtos de tecnologia de ponta da companhia, particularmente o serviço 5G.

As restrições adotadas pelo Escritório da Indústria e Segurança do Departamento de Comércio dos Estados Unidos se referem à inclusão da Huawei e suas afiliadas em uma "Lista de Entidade". As regras desta lista lista estabelecem restrições para a venda ou transferência de tecnologias dos Estados Unidos para a empresa.

Segundo Ren Zhengfei, a proibição vai ter um impacto negativo apenas em produtos de gama inferior da Huawei.

Ele acrescentou, porém, que a empresa não deve restringir sua atuação de maneira prejudicar a posição de liderança em tecnologia.

"Nosso trabalho é para beneficiar toda a humanidade", disse Ren, acrescentando que o equipamento 5G da Huawei vai reduzir consideravelmente o custo de construção da rede mundial de telecomunicação.

Edição: José Romildo