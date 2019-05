O governo decretou situação de alerta em Portugal por conta das previsões de calor para grande parte do país, o que significa também risco muito elevado de incêndios.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera levaram o governo a decretar situação de alerta até a próxima quinta-feira (30).

A Proteção Civil está em alerta especial. As temperaturas devem ultrapassar os 30 graus.

Edição: Kleber Sampaio