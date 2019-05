Países da Opep debaterão produção de petróleo em junho

Os maiores produtores de petróleo do mundo decidirão no fim de junho, durante reunião da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), se aumentarão a produção da commodity.



Ministros da Opep e aliados, inclusive a Rússia, encontraram-se nesse domingo (19) em Jidá, cidade da Arábia Saudita, para conversar a respeito do assunto.



Os países começaram a cortar sua produção em janeiro para fazer o preço do petróleo subir. A medida surtiu o efeito desejado, com um aumento especialmente elevado em abril, quando o governo americano anunciou que aplicaria sanções mais pesadas contra o Irã.



A redução do ritmo de produção durará até junho. Na reunião de ontem, os ministros discutiram se deverão aumentar novamente a produção após o prazo.



Os participantes decidiram primeiro observar o impacto que a situação política do Irã e a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China terão na oferta e demanda.



A reunião desse domingo foi presidida por Khalid al-Falih, ministro da Energia da Arábia Saudita. Após o encontro, ele disse que o futuro do fornecimento de petróleo no mundo ainda é incerto por causa de incertezas políticas na Venezuela e do impacto das sanções americanas contra o Irã. Acrescentou que outros fatores imprevisíveis também têm afetado a demanda da commodity.



Segundo especialistas, o resultado do encontro de ontem não deverá influenciar muito o atual preço do barril de petróleo.

Edição: -