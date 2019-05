Presidente dos EUA finaliza visita de quatro dias ao Japão

Após uma visita de quatro dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saiu hoje (28) do Japão. Trump foi o primeiro convidado de Estado da nova era Reiwa do Japão. Reiwa é nome da era que marca o reinado do imperador Naruhito, como chefe de estado do Japão, iniciado em 1 de maio deste ano, após a abdicação de seu pai Akihito. A abdicação do imperador Akihito foi a primeira renúncia de um chefe de estado japonês em mais de 200 anos.

O avião presidencial dos Estados Unidos deixou o aeroporto de Haneda, em Tóquio, pouco depois das 13h.

Depois de chegar ao Japão no sábado, o presidente Trump jogou golfe com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e visitou o último dia do Grande Torneio de Sumô no domingo, quando a primeira dama entregou a Taça do Presidente dos Estados Unidos ao vencedor, Asanoyama.

Na segunda-feira o presidente visitou o Palácio Imperial, onde foi recebido pelo imperador Naruhito e pela imperatriz Masako. Trump também realizou conversações com Abe sobre vários temas. O presidente disse estar ansioso para concluir o quanto antes as negociações bilaterais de negócios com o objetivo de reduzir o déficit dos Estados Unidos.



