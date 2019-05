Presidente iraniano diz que não cederá a pressões dos EUA

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, afirmou que o país não cederá a pressões dos Estados Unidos (EUA).



Em discurso ao povo iraniano nessa terça-feira (21), Rouhani disse que "os que ameaçam o Irã vão se arrepender", e afirmou que os iranianos não cederão ao bullying de outras potências.



No domingo (19), um foguete atingiu a Zona Verde, uma região protegida de Bagdá, a capital do Iraque, onde fica a embaixada americana. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o disparo foi feito por milícias ligadas a Teerã.



Adel Abdul-Mahdi, o premiê do Iraque, anunciou que Bagdá enviará delegações para os Estados Unidos e o Irã com o objetivo de apaziguar as tensões entre os dois países. Mas ainda não é certo se a mediação surtirá efeito, uma vez que Teerã não quer dialogar com Washington.

