Turma da Mônica "viaja" a países da comunidade de língua portuguesa

Os alegres e divertidos personagens das revistas em quadrinhos da Turma da Mônica, criados pelo cartunista e desenhista brasileiro Mauricio de Sousa e conhecidos pela criançada em vários países, estão percorrendo o mundo da língua portuguesa. O objetivo é mostrar ao público infantojuvenil, de maneira lúdica, as diferentes formas de falar o idioma lusitano na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).



Atualmente, a exposição Turma da Mônica: Viagem aos Países da Língua Portuguesa está sendo exibida no Instituto Internacional da Língua Portuguesa, na Cidade de Praia, em Cabo Verde, na África. A mostra, iniciada no mês passado, fica aberta ao público durante os meses de junho e julho, com visitas agendadas.



"Com essa exposição, Mônica e sua turma saem do Brasil para viajar numa grande aventura pelos países da língua portuguesa. Tudo é explicado de uma maneira muito lúdica, pelo olhar das crianças, mas sempre em consonância com o vocabulário ortográfico comum do nosso idioma. Procurou-se mostrar aos falantes do português, que às vezes se sentem em uma espécie de grande ilha cultural, que há um mundo inteiro que fala a mesma língua que nós, e que, apesar das variações nacionais, todos podemos nos fazer entender," disse a diretora do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, Paula Alves de Sousa.

Elo

"A língua portuguesa é um elo de diversos países pelo mundo. Nossa exposição busca lembrar a todos que é por meio desse nosso patrimônio linguístico que levamos mensagens de amor, compreensão e cultura entre as nações da CPLP. Que em Cabo Verde milhares de crianças se sintam dentro dessa comunidade abraçada por nossa língua", destacou o cartunista Mauricio de Sousa.



Na exposição em Cabo Verde, o público poderá acompanhar as aventuras e descobertas das personagens Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali e demais integrantes da turminha dos desenhos, em suas viagens pelos nove países de língua portuguesa.



Os personagens da Turma da Mônica foram criados nos anos 1960 por Mauricio de Sousa e chegam hoje a cerca de 30 países.



Em torno de 150 empresas brasileiras e internacionais são licenciadas para produzir mais de 3 mil itens com os personagens de Mauricio de Sousa.





