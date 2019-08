Compra de ingresso para Jogos Paralímpicos 2020 tem inscrições abertas

Os organizadores dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 começaram a aceitar inscrições online para a compra de ingressos.

O site de vendas começou a funcionar à meia-noite dessa quarta-feira (21), horário do Japão. Inscrições serão aceitas até as 11h59 do dia 9 de setembro. O primeiro lote de resultados, baseados em sorteio, será anunciado no dia 2 de outubro.

Um segundo sorteio será realizado no início do ano que vem. Depois disso, os ingressos estarão disponíveis em postos de venda no país.

Os Jogos Paralímpicos terão início no dia 25 de agosto do ano que vem. Atletas vão competir em 540 eventos realizados durante 12 dias.



*Emissora pública de televisão de Japão

